مستنكرة اصطحاب الإرهابي “الزاوي”..دفاع النواب تطالب الأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عنها

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طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الدول الحليفة في الحرب على الإرهاب الأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عنها.

واستنكرت اللجنة في بيان لها الدعم اللامحدود من المجلس الرئاسي للتنظيمات الإرهابية متمثلا في اصطحاب قادة القاعدة وداعش في الزيارات الدولية.

وأشارت اللجنة أن الأسماء التي في القوائم تحوي مجموعة من المتطرفين بينهم الإرهابي شعبان هدية المكنى “أبو عبيدة الزاوي” المرافق لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في زيارته الأخيرة إلى روسيا.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب أن هذا الأمر يثبت تواطؤ السراج في دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج اصطحب معه ضمن الوفد المشارك في القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي-الأفريقي “من أجل السلام والأمن والتنمية” في سوتشي رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا الإرهابي شعبان هدية المكنى “أبوعبيدة الزاوي”.