سلة النصر تخفق فى ثاني مبارياته في التصفيات الأفريقية البوليس نجح في السيطرة على زمام المباراة وتفوق على ممثل ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

خسر فريق النصر ممثل ليبيا أمس السبت ثاني مبارياته في تصفيات بطولة الأندية الأفريقية التي انطلقت في مالى وجاءت خسارة النصر أمام المستضيف فريق البوليس المالي بنتيجة 79 – 71 .

وانهى النصر الشوط الأول متعادلا 42 – 42 لكن البوليس نجح في السيطرة على زمام المباراة وتفوق على ممثل ليبيا .

وبهذه النتيجة أصبح رصيد النصر نقطتين من خساراتين وبات رصيد البوليس 3 نقاط من فوز وخسارة ويتصدر المجموعة المجمع البترولى الجزائرى بــ 4 نقاط .