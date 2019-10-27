سلة النصر تخفق فى ثاني مبارياته في التصفيات الأفريقية

البوليس نجح في السيطرة على زمام المباراة وتفوق على ممثل ليبيا

5

أخبار ليبيا 24 – خاص

 خسر فريق النصر ممثل ليبيا أمس السبت ثاني مبارياته في تصفيات بطولة الأندية الأفريقية التي انطلقت في مالى وجاءت خسارة النصر أمام المستضيف فريق البوليس المالي بنتيجة 79 – 71 .

وانهى النصر الشوط الأول متعادلا 42 – 42 لكن البوليس نجح في السيطرة على زمام المباراة وتفوق على ممثل ليبيا .

وبهذه النتيجة أصبح رصيد النصر نقطتين من خساراتين وبات رصيد البوليس 3 نقاط من فوز وخسارة ويتصدر المجموعة المجمع البترولى الجزائرى بــ 4 نقاط .

المزيد من الأخبار

“23” نادي يشكلون رابطة أندية خليج سرت

خلال في تصفيات الأندية الأفريقية .. سلة النصر تخسر أمام “المجمع البترولى”…

البنزرتى : التأهل إلى أمم أفريقيا على رأس أولوياتي

الأسود لـ”أخبار ليبيا24″ منتخب الصالات جاهز لمواجهة الجزائر

المزيد

“23” نادي يشكلون رابطة أندية خليج سرت

خلال في تصفيات الأندية الأفريقية .. سلة النصر تخسر أمام…

البنزرتى : التأهل إلى أمم أفريقيا على رأس أولوياتي