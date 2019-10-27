خلال العملية الأمريكية التي قتلت “البغدادي” .. مقتل الإرهابي “الرواي” المسؤول الأمني الخاص بداعش هذه العملية ستمنح الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية في إدلب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قتل غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بما يسمى زعيم تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” أبو بكر البغدادي في عملية أمريكية بقرية “باريشا” بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأكد مصدر استخباري عراقي رفيع، مقتل الإرهابي المدعو “غزوان الراوي” المسؤول الأمني الخاص بـ”البغدادي” في العملية الأمريكية التي قتلت الإرهابي أبو بكر البغدادي”.

وشنت مروحيات عسكرية برفقة طائرات حربية في ساعة مبكرة من صباح اليوم غارة جوية على قرية “باريشا” في محافظة إدلب شمال غرب سوريا .

وقال مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن إن 8 طائرات مروحية خرجت من شمال شرق حلب في الساعة 12:30 صباحًا رافقتها طائرة حربية شنت غارة ودخلت في اشتباكات مع عناصر متحصنة في منزل قرب منطقة غرب قرية “باريشا” في إدلب.

وأضاف أن “المروحيات دليل على أن العملية كانت تتضمن إنزالا بريا ورغبة في اعتقال القيادي الذي كان متحصنا في ذلك المنزل، لافتا إلى أن المنزل يعود بالفعل إلى قيادي جهادي لم نكن نتوقع أنه البغدادي“.

عبدالرحمن أوضح أن “هناك 9 قتلى نتيجة العملية من بينهم القيادي وزوجته وعدد من الأطفال، لافتًا إلى أن ذلك سيمنح روسيا ضوءًا أخضر لشن عملية عسكرية في إدلب”، على حد تعبير المرصد السوري لحقوق الإنسان.