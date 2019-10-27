توزيع مساعدات ببنغازي لنازحي مرزق وطرابلس وغدوة وسبها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام صباح اليوم فريق الإغاثة التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي بنغازي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر مكتب بنغازي والشؤون الاجتماعية بنغازي بتوزيع مساعدات غذائية وغير غذائية للنازحين من مناطق ” مرزق، و طرابلس، وغدوة، و سبها” .

وبين الهلال الأحمر عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنه جرى تقديم مواد الإغاثة الأساسية لـ 402 عائلة نازحة، موضحة أن الاشتباكات في طرابلس والمناطق الأخرى أجبرتهم على الفرار من مناطق الاشتباكات، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدة.