بلدية بنغازي ومديرية الأمن يتفاق على جملة من الإجراءات بشأن الطريق السريع

بلدية بنغازي ومديرية الأمن يتفاق على جملة من الإجراءات بشأن الطريق السريع

أخبارليبيا24

اتفق رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري اليوم الأحد مع مُدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز على مُعالجة أسباب كثرة الحوادث المُرورية في الطريق الدائري الثالث “الطريق السريع”.

وتم الاتفاق على البدء في تركيب الحواجز الإسمنتية في منتصف الطريق بين الاتجاهين والأسوار المرنة على جانبي الطريق والعمل على تركيب أجهزة مراقبة السرعة للمركبات الآلية.

وسيتم بناء على الاتفاق تركيب العواكس المرورية الأرضية والإشارات المرورية على جانبي الطريق وتخطيط الطريق بالكامل، وإغلاق المداخل غير المعتمدة على جانبي الطريق.

كما تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجهات العامة والخاصة التي قامت بفتح مقراتها على جانبي الطريق بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات العلاقة.

وتم أيضًا الاتفاق على تكثيف تواجد أفراد قسم المرور التراخيص في الطُرق والمُفترقات لحل اختناقات السير والعمل على سرعة تركيب الإشارات المرورية في المُفترقات .

يشار إلى أن الطريق السريع شهد في الآونة الأخيرة حوادث سير بشكل كبير أدت إلى تسجيل حالات وفاة إضافة إلى الإصابات البليغة والأضرار في المركبات.