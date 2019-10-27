بالصور..الظواهر السلبية يزيل العشوائيات في أرض أقريش وشارع البث

أخبار ليبيا24

أكد مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة أن الجهاز قام بإزالة المباني العشوائية بمنطقة أرض أقريش وإمتداد شارع البث.

وأوضح مكتب الإعلام أنه بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي تمت إزالة العشوائيات بمنطقة أرض أقريش و امتداد شارع البث المعروف بالمنطقة بعد إخطارهم بشكل مسبق.

ولفت المكتب إلى أنه تم تنبيه المخالفين بإزالة مبانيهم قبل البدء بإزالتها من قبل الجهاز وأكمل الجهاز بإزالة هذه العشوائيات ولملمة المخلفات لها.