على أنها طرابلسية..ضبط عمالة مصرية في سيدي خليفة يغسلون “البطاطا” بأرجلهم

على أنها طرابلسية..ضبط عمالة مصرية في سيدي خليفة يغسلون “البطاطا” بأرجلهم

أخبار ليبيا24

ضبطت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي بنغازي اليوم السبت بالتعاون مع مركز سيدي خليفة عمالة مصرية يغسلون البطاطا بأرجلهم في هيكل ثلاجة قديم.

وأوضح المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي بنغازي أن العمالة المصرية كانوا يقومون بغسل البطاطا المصرية ورش التراب عليها لإيهام الناس أم بطاطا وطنية.

وأوضح المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي أن العمالة يخدعون المواطنين ويبيعونها لهم على أنها قادمة من المنطقة الغربية وتحديدًا من طرابلس.

وكان أعضاء مركز شرطة مسة – 10 كم غرب مدينة البيضاء – تمكنوا الأيام الماضية من ضبط مجموعة من العمالة يغسلون “البطاطا” المصرية في غسالة الملابس.

وأوضح المركز أن المضبوطين في حدود اختصاص المركز وهم من العمالة الوافدة المصرية يقومون بغسل البطاطا وبيعها للمواطنين على أنها ليبية.

وأشار مركز شرطة مسة إلى أن المتهمين كانوا يبيعون “البطاطا” بسعر 4 دينار للكيلو، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي نهاية سبتمبر الماضي تمكن جهاز الحرس البلدي فرع المرج، من ضبط محل عصير يقوم بعصر الفواكه في غسالة لغسل الملابس.

وبناءً على شكاوى واردة إلى مركز الحرس البلدي المرج حول وجود محل لبيع العصائر الطبيعية لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية توجهت دوريات الحرس البلدي المرج إلى المحل المعروف باسم جنة فواكه المرج وتم ضبط العمال متلبسين بعصر العصير في غسالة الملابس.

وتم قفل المحل على الفور وحجز المتهمين لمدة 48 ساعة إلى حين عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.