جراء إصابته بالقصف الأخير  .. ‏وفاة مدير مكتب الإسعاف  بمطار ‎طرابلس الدولي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

‏أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وفاة مدير مكتب الإسعاف بمطار ‎ طرابلس الدولي “عبد المجيد الفرجاني” ، وذلك على إثر إصابه جراء القصف العشوائي فجر اليوم السبت .

اللجنة جددت إدانتها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي، من استمرار للاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية و للمسعفين و الأطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر ، والذي أوقع ضحايا و جرحي ومصابين في صفوف العاملين في المجال الطبي جراء القصف الجوي و المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس، و التي تتمثل مهمتهم الإنسانية النبيلة في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم .

اللجنة طالبت – في بيان لها اليوم السبت اطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – أطراف النزاع إدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم.

وشددت على أن تلك الاعتداءات السافرة والمتكررة تمثل “جرائم حرب صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، إذ تنص المادة الـ20 على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. كما تنص المادة الـ23 على الالتزام بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية .

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب و جنوب غرب طرابلس ومحيطها بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ و الهلال الأحمر الليبي وضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين الذين هم في أمسّ الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل، و تسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وذلك تماشياً مع القانون الانساني الدولي.

وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أن القانون الدولي الإنساني يدعو لضمان قواعده الإنسانية وتأمين العناية بالجرحى والمرضى والمصابين وأهالي الأسرى خلال الأعمال الحربية، فضلاً عن الحالات المدنية، وعدم التعرض بالأذى بأي حال من الأحوال لأفراد ومنشآت ووسائط النقل ومعدات الخدمات الطبية والإسعافية وعمال الإغاثة والمتطوعين معهم، واحترام إشارتَي الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

و تُذكِّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، كافة الأطراف بالتزاماتها الإنسانية والقانونية ، وذلك من خلال تجنب ارتكاب أي خروقات أو إنتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والطبية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء ، وعدم استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية والمستشفيات لأغراض عسكرية، وذلك طبقا لما نص عليه القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

وكما تُذكِّر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة وشبكات المياه والكهرباء، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة .