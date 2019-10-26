بعد استنزاف مقاتليها .. مليشيا “ذات الصواري” تعلن فتح باب القبول أهم شروطها إلا لا يقل عمر المنتسب عن 18 عاما

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت مليشيا ذات الصواري المعروفة بالإسناد الأولى، والتابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتح باب القبول لدورة تدريبية على استعمال السلاح الخفيف والمتوسط، بالإضافة إلى صيانة وتركيب السلاح.

وأوضحت المليشيا، في إعلانها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك”، أن مدة الدورة 30 يوما إقامة بالمعسكر، ويجب ألا يقل عمر المنتسب عن 18 عاما، وطالبت الراغبين بالتواصل على بريد الصفحة، عبر إرسال الاسم الثلاثي ورقم الهاتف، وسيتم التواصل معه.

ويبدو أن إعلان المليشيا، محاولة لتجنيد عناصر جديدة للانضمام إلى صفوفها المنطوية تحت حكومة الوفاق في حربها ضد قوات الجيش الوطني، لاسيما أن الأولى تشهد قلة في عدد الملتحقين بقواتها، حتى لجأت إلى الاستعانة بشباب ليس لدعم خبرات عسكرية للدفاع عن أماكنها بطرابلس وتخومها.

وكانت غرفة عمليات الكرامة، كشفت، خلال شهر نهاية شهر مايو الماضي، أن مصادرها أكدت أن المرتزقة في صفوف الوفاق يقاتلون بمقابل مالي، وأن القيمة لكل فرد 3000 دينار يوميًا، وأن المقابل انخفض الآن إلى 1200 دينار فقط يقوم بدفعها، أسامة جويلي، آمر غرفة العمليات بالمنطقة الغربية، من خزينة الليبيين للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابي، لافتة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار معاناة الليبيين في طوابير أمام المصارف للحصول على بعض السيولة المالية.