الكويت تؤكد دعمها لخطوات “سلامة” لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

قال ممثل أمير الكويت، صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، ووزير الخارجية، إن بلاده تجدد مساندتها للمبعوث الأممي في ليبيا، مؤكدًا دعم الكويت الكامل للخطوات التي أعلنها، غسان سلامة مسبقًا.

ممثل أمير الكويت أوضح، في كلمته أمام أعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز المنعقدة في أذربيجان، في الفترة من الخامس والعشرين إلى السادس والعشرين من أكتوبر الجاري، أن أهم هذه الخطوات، الاستحقاقين القادمين، والمتمثلان في جمع الفاعلين الدوليين في مؤتمر برلين، وجمع الأطراف الليبية المتنازعة على طاولة الحوار سعيًا لتحقيق التسوية السلمية المنشودة.

يشار إلى أنه انطلقت أمس الجمعة، بمدينة باكو بأذربيجان، أعمال القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز بمشاركة نحو 60 رئيس دولة وحكومة في القمة التي تجري أشغالها تحت شعار احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة منسقة ومناسبة لتحديات العالم.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال شهر ديسمبر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.