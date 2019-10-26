الحويج يعرض شريط يوثق جرائم المليشيات للجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد وزير خارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا، وذلك على هامش اعمال القمة (الروسية – الافريقية) المنعقدة بمدينة سوتشي لتوضيح آثار الأزمة الليبية على دول المنطقة، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

خارجية المؤقتة أضافت، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، تحت عنوان “الأزمة الليبية و آفاق الحل”: “اُستُهِل الاجتماع بكلمة حول الجهود التي تقوم بها الحكومة الليبية المؤقتة والقوات المسلحة من أجل إِحلال السلام والاستقرار وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات للمواطنين الليبيين في المناطق الخاضعة لسيادة السلطات الشرعية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب والمؤسسات المنبثقة عنه الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة العربية الليبية والتي تمثل 90% من الأراضي الليبية”.

وتابعت: “بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة، كما أوضح الحويج للجنة الاستشارية الروسية المعنية بليبيا رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية المسلحة المدعومة من قبل حكومة السراج وبعض الدول، وشدد معالي الوزير على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين الجانب الليبي و الروسي من أجل تطوير ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصلحة المشتركة لهما”.

ووفق البيان، سلّم الحويج ملفًا متكاملاً عن رؤية الحكومة لما بعد تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية والإجراءات والقرارات القانونية الصادرة عن مجلس النواب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقوم بها الجماعات الإرهابية في طرابلس والتي دفعت بدورها قوات الكرامة للتحرك لتخليص العاصمة من المليشيات الإرهابية المسلحة.

وشدد الحويج، على أهمية الاستماع إلى صوت الشعب الليبي عبر ممثليه المنتخبين وهو مجلس النواب الليبي، والحكومة المنبثقة عنه التي يرأسها رئيس الوزراء عبدالله الثني، باعتبارها صاحبة الشرعية القانونية والشعبية والأخلاقية للشعب الليبي دون سواها.

وفي ختام الاجتماع تم عرض شريط وثائقي يوثق جرائم المليشيات في مناطق مختلفة من ليبيا مثل حادثة غرغور والقبة والكويفية وبراك الشاطىء وتازربو وبني وليد وأخرها غريان وغيرها من أعمال إرهابية وجبانة.