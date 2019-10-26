الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى بمديرية بئر الأشهب

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظمت مديرية أمن بئر الأشهب التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة اليوم السبت حفل تخريج الدفعة الأولى لمنتسبيها والبالغ عددهم 231 خريج .

وحضر الحفل ممثلين عن الجهات العسكرية والأمنية والاجتماعية والمدنية، إضافة إلى أهالي بئر الأشهب وأولياء أمور الخريجين .

وتخلل الحفل عروض عسكرية بالكراديس، وموسيقى الشرطة، إضافة إلى كلمات الضيوف وكلمة مدير أمن بئر الأشهب، ومدير أمن أمساعد، ومدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية ومنطقة طبرق العسكرية والمجلس التسييري بئر الأشهب ومجلس حكماء بئر الأشهب والمجتمع المدني .

يشار أن بلدية بئر الأشهب تقع شرق طبرق بحوالي 75 كم وهي تقع بين بلديتي طبرق وامساعد .