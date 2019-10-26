إنشاء مستشفى للحوادث بطبرق

أخبار ليبيا24

أصدرت رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة قرارًا لإنشاء مستشفى للحوادث بطبرق بسعة 60 سريرًا، حيث أعطت الإذن لوزارة الصحة بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لغرض تنفيذ المشروع.

ورصدت الحكومة مبلغ 30.5 مليون دينار ليبي لإنشاء المستشفى على أن يتم تسييل المبلغ بقرار لاحق وحسب الجاهزية للدفع وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للتشريعات النافذة .

وقال وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب لأخبار ليبيا 24 إن إنشاء المستشفى يأتي في إطار الإستراتيجية العامة لوزارة الصحة لدعم المدن ذات الكثافة السكانية العالية والمسافات الجغرافية المتباعدة.

وأضاف عقوب، “باعتبار أن طبرق تشكل رقعة جغرافية واسعة وطرق مواصلات بعيدة، فقد قررت رئاسة الوزراء إنشاء مستشفى للحوادث والطوارئ بسعة 60 سريرًا قابل للزيادة، لكون طبرق مدينة حدودية”.

وكشف عقوب لأخبار ليبيا 24 أن من ضمن الخطة القادمة لوزارة الصحة، وضع نقاط إسعاف على الطريق نقطة كل مسافة 50 كلم والمرحلة الأولى ستكون من مشارف بنغازي إلى أمساعد، والمرحلتين الثانية والثالثة لمناطق الجنوب والغرب.