أمن بنغازي تشرع في تركيب أجهزة ضبط السرعة على الطريق السريع

أمن بنغازي تشرع في تركيب أجهزة ضبط السرعة على الطريق السريع

أخبار ليبيا24

قال رئيس مكتب الإعلام الأمني في مديرية أمن بنغــازي النقيب أحمد ضوء المسماري إن المديرية تشرع بتركيب أجهزة ضبط السرعة على الطريق السريع.

وأضاف المسماري أن مدير أمن بنغــازي العميد عادل عبدالعزيز أصدر تعليماته بتركيب أجهزة ضبط السرعة (الرادارات) على كامل الطريق السريع ومخالفة كل من تجاوز السرعة القانونية.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام إلى أنه تم التشديد على النظر إلى هذه المسألة بشكل جاد ليعيد إلى الطرقات الأمن والأمان، ليوقف نزيف الدم ولحماية الأرواح والخسائر المادية.

وتابع المسماري :”إضافت هذه التقنية والأنظمة الحديثة لقسم المرور والتراخيص بنغــازي لمساعدة أعضائه للقيام بمهامه بشكل فعال في رصد وضبط وإدارة الحركة المرورية مما يساهم في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية”.

وأفاد رئيس مكتب الإعلام أن هذه التقنيات الحديثة لها دور هام في خفض المخالفات المرورية و بالتالي خفض الحوادث المرورية وما يترتب عليها من آثار سلبية.

وأكد المسماري أن مديرية أمن بنغــازي ابتداء من الأسبوع المقبل تشن حملات مرورية مُكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، من استعمال الهاتف المحمول وعدم التقيد بالسرعة القانونية وضبط اي سائق لم يتجاوز السن القانوني لقيادة المركبة.

وذكر رئيس المكتب أنه لن يتم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في ازدحام مروري بالطرقات.

وقال المسماري:”مديرية أمن بنغــازي مُستمرة في هذه الحملات وسيتم التركيز على الطريق السريع للحد من الحوادث المرورية ومخالفة كل من يتخلف قواعد وقوانين المرورية”.

يشار إلى أن مدينة بنغازي والطريقالسريع على وجه التحديد شهد الفترة الأخيرة حوادث سير بشكل كبير جدًا تسبب في تسجيل حالات وفاة وإصابات بليغة إضافة إلى خسائر وأضرار مادية.