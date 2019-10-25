وزير تعليم الوفاق يصدر قرار إيفاد أوائل الشهادات الثانوية بشروط

أخبار ليبيا24

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل قرارًا بشأن إيفاد طلبة أوائل الشهادات الثانوية للعام الدراسي 2018/2017 و 2018/2019 للدراسة بالخارج ، وتحضير الدرجة الجامعية على نفقة الدولة الليبية.

وقد شمل القرار رقم (1115) لسنة 2019 م عدد 92 طالبا وطالبة من القسم العلمي، و49 من القسم الأدبي ، و11 طالبا وطالبة من التعليم الديني.

و اشترط القرار على الموفد توقيع عقد كفالة يلتزم بموجبه بالعمل في إحدى المؤسسات داخل الدولة الليبية لمدة تعادل ضعف المدة التي أوفد لها.

ويلزم العقد كذلك بتوقيع عقد قانوني مع الملحقية الأكاديمية في الدولة الموفد إليها، يقر بمقتضاه الرجوع إلى ليبيا بعد حصوله على المؤهل الموفد لأجله ـ أو إنهاء منحته الدراسية وترجيع المبالغ المالية المصروفة عليه.