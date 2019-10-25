منظمة الصحة العالمية تعلن خلو العالم من شلل الأطفال النوع الثالث

أخبار ليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلو العالم من مرض شلل الأطفال النوع الثالث.

وأوضح المكتب الإعلامي في المركز أن الإعلان جاء خلال شهادة أصدرت من قبل أعضاء اللجنة العالمية لإصدار الشهادات لاستئصال شلل الأطفال.

ولفت المكتب الإعلامي في المركز الوطني إلى أن ليبيا كانت قد تحصلت على شهادة الخلو من مرض شلل الأطفال بأنواعه الثلاثة ( 1,2,3) لعام 2018م.

وجدد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار دعوته للجهات المسؤولة ضرورة الاستمرار في دعم جهود المركز من خلال برنامج الرصد والتطعيمات للحفاظ على ليبيا خالية من المرض.

وأوضح النجار أن الإهمال قد يعيد البلاد إلى المربع الأول.