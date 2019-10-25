معتبرًا أنها فضيحة دبلوماسية..محمود عبدالعزيز يستغرب من عدم لقاء السراج وبوتين

معتبرًا أنها فضيحة دبلوماسية..محمود عبدالعزيز يستغرب من عدم لقاء السراج وبوتين

أخبار ليبيا24

أبدى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي استغرابه من تواجد السراج في قمة “سوتشي” في روسيا بوفد ضخم جداً ولا يوجد في أجندة هذه السفرة أي اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

واعتبر الورفلي هذا الأمر بأنه “فضيحة دبلوماسية” ومن العيار الثقيل، مشددًا على ضرورة أن يتم فيها إقالة وزير الخارجية محمد سيالة والطاقم الذي معه.

وقال عضو المؤتمر الوطني :”نحن لدينا مرتزقة روس وأزمة مع روسيا والسراج يذهب لهم دون أجندة للاجتماع مع بوتين”.

واعترض على تسمية حكومة الوفاق بهذا المسمى مؤكدًا أنها حكومة “خصام” ترفض التوافق مع كل من يدعم التصدي لمن وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” وترفض التوافق مع الشباب في الجبهات، حاثاً كل المدونين والنشطاء والإعلاميين لعدم تكرار هذا الإسم.

وأكد الورفلي فشل حكومة الوفاق في دفع القوات المسلحة الليبية ونقل المعركة للجفرة على الأقل لتخوم أجدابيا والهلال النفطي، مشيراً إلى أن الخلل في إدارة المعركة واضح.