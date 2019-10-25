متهمةً إياها بالتواطؤ..القوة المساندة طرابلس تهدد البعثة الأممية في ليبيا

متهمةً إياها بالتواطؤ..القوة المساندة طرابلس تهدد البعثة الأممية في ليبيا

أخبار ليبيا24

هددت القوة المساندة طرابلس التابعة لقوات الوفاق والمشاركة معها في الحرب ضد القوات المسلحة في طرابلس البعثة الأممية ورئيسها في ليبيا.

وأكد آمر القوة المقدم عبدالرزاق عصمان أنه بعـد زيارة فريق الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمستشفيات الميدانية التابعة لما يسمى بـ”عملية بركان الغضب” وتوثيقها، لاحظ الجميع الاستهداف الدقيق والمباشر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية والمسعفين.

وحذر عصمان في بيان نشر على الحساب الرسمي للقوة على “فيسبوك” الأمم المتحدة وعلى رأسها غسان سلامة، متهمًا إياها بدعم القوات المسلحة.

وقال آمر القوة :”نحذر البعثة من الاستمرار في الأعمال الصبيانية ودعم مشروع الإمارات الصهيوني بطريقة غير مباشرة وإلا ستكون البعثة على رأسها المدعو المذكور أعلاه هدفاً مشروعاً لنا وقد أعذر من أنذر”.