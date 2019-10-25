سفيرا أمريكا والدنمارك تبحثان الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع سفيرة الدنمارك المبعوث الخاص لمنطقة الساحل والمغرب العربي جولي بروزان يورجنسن يوم الخميس مستجدات الوضع في ليبيا.

وبحسب السفارة الأمريكية؛ فقد ناقش السفيران التعاون الجاري بين بلديهما حول ليبيا، بما في ذلك دعم الانتخابات المحلية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وجاء هذا اللقاء بعد مشاركتهما في المنتدى السنوي لتطوير قطاع الطاقة الليبي الذي افتتح قبل يومين في تونس.

وأعربت السفارة الأمريكية عن سرورها بالمشاركة في المنتدى السنوي الذي ضم المؤسسة الوطنية للنفط، الشركة العامة للكهرباء، وشركات دولية لمناقشة تقنيات جديدة وطرق تطوير قطاع الطاقة في ليبيا.