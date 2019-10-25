رصد آلية تابعة لسرايا دفاع بنغازي في “أم الأرانب”

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أكد مصدر مطلع رصد آلية تابعة لما يعرف بـ”سرايا الدفاع عن بنغازي” تتجول داخل منطقة “أم الأرانب” ظهيرة الخميس.

وأوضح المصدر أن عناصر “سرايا دفاع بنغازي” الإرهابيين يتواجدون في الشركة الصينية في منطقة أم الأرانب بعد انتقالهم من مدينة مرزق فرادى.

ولفت المصدر إلى أن بعض عناصر متطرفي “سرايا الدفاع عن بنغازي أقدموا على حلق لحاهم حتى لا يتمكن من التعرف عليهم بعد انتقالهم إلى “أم الأرانب”.

وفي أواخر سبتمبر الماضي استهدفت طائرات القيادة الأمريكية الأفريقية “أفريكوم” أربع غارات على مواقع ومقرات يتواجد فيها إرهابيين في مرزق والقطرون وأم الأرانب وضواحي سبها أسفرت عن سقوط عدد من المتطرفين.