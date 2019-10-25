بلوغ إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط لنحو 1.8 مليار دولار أمريكي بشهر سبتمبر

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة أن إيرادات شهر سبتمبر بلغت قرابة 1.8 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 223 مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر أغسطس، وارتفاع بنحو 150 مليون دولار أمريكي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتتمثّل إيرادات المؤسسة في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي، والنفط الخام، والمشتقات النفطية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، ” لقد شهد شهر سبتمبر اضطرابات كبيرة في سوق النفط، وهذا تذكير صارخ بمدى تأثير العوامل الجيوسياسية على قطاع الطاقة”.

وأضاف، “أنّ الإستراتيجية التي نتبعها لزيادة الإنتاج والرفع من القدرة التخزينية تهدف بشكل أساسي إلى المساهمة في الحفاظ على استقرار سوق النفط؛ فعلى سبيل المثال، قمنا في شهر سبتمبر الماضي بتدشين خزّان جديد بميناء راس لانوف وزيادة القدرة التخزينية للميناء بحوالي 500 ألف برميل من النفط، الأمر الذي سيساهم في التخفيف من حدّة حالات الطوارئ في المستقبل”.

وفسرت المؤسسة التراجع في إيرادات شهر سبتمبر مقارنة بالشهر الماضي، بارتفاع عدد شحنات النفط الخام في أواخر الشهر، وهو ما يحتّم استلام عائداتها في شهر أكتوبر.