الصادق الغرياني: تركيا أولى وأجدر أن تحول لها تجارتنا

الصادق الغرياني: تركيا أولى وأجدر أن تحول لها تجارتنا

أخبار لييا24

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن تركيا أولى وأجدر أن تحول لها تجارتنا لأنها دولة متحالفة مع المسلمين والفلسطينيين تحاول أن تساعدنا في الحرب.

وتابع الغرياني عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح :”جميع التجار الليبيين وغير الليبيين مسؤولين عن دفع هذه الأموال والاستثمار في تركيا”.

وأضاف المفتي المعزول :”هناك دول إقليمية تسعى لضرب الاقتصاد التركي اتركوها فهي تقتل فيكم وتدمر أموالكم انقلوها إلى أي دولة أخرى صديقة مثل تركيا”.

ووصف الغرياني توجه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى منطقة الفرناج التي تعرضت لقصف جوي بتاريخ 14 أكتوبر وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء بأنه “هراء وتضييع للوقت وللأمة”.

وتساءل المفتي المعزول :”ما الذي يمنع الجهات النائمة والغافلة بحكومة الوفاق من السفر لروسيا لتبرم ذات العقود التي يقوم بها حفتر”، لافتا إلى أن أموال ليبيا معرضة للنهب والسرقات فلا يوجد أمانة والفساد المالي يصل إلى حد ليس له مقياس روسيا الآن تبعث لنا المرتزقة.

وشدد على ضرورة تنفيذ المطالب بتغيير الوزارات وإيجاد منظومة دفاعية تحمي المواطنين من الطائرات التي تشن ضرباتها عليهم في ظل عدم تحرك وزارة الخارجية ورئاسة الأركان التابعة لحكومة الوفاق.