التابعة للواء 73 مشاة..قوة الاقتحام 35 تسيطر على الجيب الأخير في منطقة الأحياء البرية

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أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الجمعة أن قوة الاقتحام 35 التابعة للواء تنجح في السيطرة على الجيب الأخير في منطقة الأحياء البرية.

وأضاف الخرطوش أن قوة الاقتحام 35 أعلنت تأمين المنطقة بالكامل في ظل القوات المسلحة العربية الليبية.

وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن الاشتباكات لازالت قائمة في معسكر النقلية وطريق لاصفاح مع تعمد العدو الرماية العشوائية بمدفع هاوز بالقرب من كوبري الفروسية.

وكان المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أمس الخميس أن  قوة الاقتحام 35 التابعة إلى اللواء وصلت إلى العاصمة طرابلس.

وأضاف الخرطوش أن القوة دعمت بالآليات والأسلحة المتوسطة والثقيلة من قبل آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني.

وأفاد المسؤول الإعلامي أن القوة تضم أفضل المقاتلين بوحدات اللواء 73 مشاة، بالإضافة إلى تلقي عدد منهم تدريبات على أيدي مدرسة الصاعقة والمظلات في وقت سابق.

وأشار الخرطوش إلى أن هذه القوة ستقوم بعمل كبير في ميدان القتال الساعات القادمة بعد وضع الخطة الكاملة تحت مسمى عملية شهداء الـ73.

يذكر أن اللواء 73 مشاة عزز صفوفه بسرايا قتالية منها مدفعية الهاوزر والدبابات والمشاة وذلك على ثلاث مراحل في الساعات الـ72 الماضية.

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