البنزرتي خلفاً للدامجة في تدريب منتخب ليبيا

أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تعاقده رسميا مع المدرب التونسي “فوزى البنزرتي للإشراف على تدريب المنتخب الأول لكرة القدم .

و سيشرف البنزرتي على المنتخب الليبي خلال تصفيات كأس أمم افريقيا الكاميرون 2021 وتصفيات كأس العالم في عقد يمتد لمدة ستة أشهر قابل للتجديد.

وأوضحت الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي أن مباراة ليبيا أمام المنتخب التونسي ضمن تصفيات الكان شهر نوفمبر المقبل ستكون أول مباراة رسمية للبنزرتي مع المنتخب .

يشار إلى أن البنزرتي البالغ من العمر 69 عامًا، سبق وأن أشرف على تدريبات منتخب ليبيا في الفترة من 2007 وحتى 2009.