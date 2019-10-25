الأسود لـ”أخبار ليبيا24″ منتخب الصالات جاهز لمواجهة الجزائر

أخبار ليبيا24- خاص

أكد نائب رئيس لجنة كرة القدم داخل الصالات بوعجيلة الأسود أن كل المنتخب الليبي داخل الصالات أكمل كافة تحضيراته لمواجهة الجزائر يوم غد السبت.

وأضاف الأسود لـ”أخبار ليبيا24″ نحن متفائلين في التأهل لبطولة الأمم الأفريقية 2020 بالمملكة المغربية.

وتابع نائب رئيس لجنة كرة القدم اليوم ستكون الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة في صالة 5 جويلية.

وكان رئيس بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات زكريا الشماخي قد عقد اجتماعا اليوم الجمعة بأحد قاعات مقر الإقامة بالعاصمة الجزائرية، مع اللاعبين والفريق الفني، والإداري والطبي للمنتخب ، لتحفيز الرياضيين وتشجيعهم قبل المواجهة المنتظرة.

وتمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بمعسكر المنتخب و مبارتي الذهاب و الإياب أمام الجزائر.

هذا وستكون مواجهة الإياب بمدينة القاهرة في الجمهورية المصرية خلال الأسبوع المقبل.