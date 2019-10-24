وزير التعليم بالمؤقتة يستنكر تهديد نظيره بالوفاق للمعلمين

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استنكر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز ما جاء في كتاب نظيره بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل الذي تضمن تهديدات لعدد من مراقبي قطاعات التعليم ومدراء المدارس بإحالة أسمائهم إلى النائب العام في حال لم يوقفوا اعتصامهم.

ووجه بومزيرز، الذي واجه أيضًا احتجاجات كبيرة في شرق البلاد من قبل نقابة المعلمين بليبيا، لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات ومدراء المدارس والمعلمين خطابًا استنكر فيه بشدة ما صدر عن نظيره بحكومة الوفاق واصافًا ما جاء فيه بـ “أسلوب فظ” لا يليق بالمعلم وأرقي شريحة في المجتمع.

وأعرب بومريز، عن شعوره بمعاناة المعلم، مؤكدًا أن الوزارة تبحث عن التوازن بين مطالبهم والظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

وأكد بومريز، على أن وزارة التعليم تعمل باستمرار مع أعلى المستويات في الدولة لتذليل الصعاب والغيفاء بمطلبهم.