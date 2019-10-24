من محور الكازيرما.. السويحلي يطالب حكومة الوفاق بدعم “عملية بركان الغضب”

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قال عبدالرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الأسبق اليوم الخميس إن على حكومة الوفاق توفير متطلبات ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب” التي تقودها قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

وقال السويحلي، الذي نشر على حسابه بموقع فيسبوك صورًا تظهر وجوده مع عدد من المسلحين في محور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، “من محور الكازيرما على بعد أمتار من جزيرة قصر بن غشير، جددنا اليوم العزم مع الأبطال على دحر العدوان، وأكدنا أن هؤلاء الرجال هم صُنّاع السلام الحقيقيون على الأرض وليس على مآدب فنادق تونس”.

وأضاف، “‏على حكومتنا توفير كل متطلبات عملية بركان الغضب والتنفيذ الفعلي والشامل لحالة النفير العام”.