مكافحة الظواهر السلبية يشدد على التعامل بأخلاق ومهنية مع المواطن

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أكد رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة نقيب فرج أقعيم اليوم الخميس على عدم التسرع والتعامل بأخلاق ومهنية مع المواطن في كل حملات الجهاز.

وتعهد أقعيم – بحسب مكتب الإعلام – خلال الاجتماع الأسبوعي و الدوري للجهاز مع ضباط وضباط الصف بتقديم الأفضل.

وأشار مكتب الإعلام إلى أن هذا الاجتماع يأتي في شكل دوري بشكل أسبوعي لتعزيز الدعم المعنوي للعناصر وحرص رئيس الجهاز على تنبيه الضباط وعناصر الجهاز على دراسة القرارات قبل اتخاذها.