لأنه خط على جدران درنة عبارات أرعبت الإرهابيين غيب لـ 28 يوم..الشاب عبدالسلام صبره يروي لنا تلك الأحداث

أخبار ليبيا24- خاص

المطالبة بمؤسسات الدولة لم تغب عن الشارع أهم هذه المؤسسات هي الجيش والشرطة والقضاء، ركائز لنشر العدل والسلام المجتمعي حتى في المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية قاومت الإرهاب كلا حسب جهده وقدرته.

والشعب الليبي لم يرضخ للإرهاب والإرهابيين رغم بطشهم وتنكيلهم بكل من يعارض أفكارهم وتوجهاتهم المشوهة ورغم الخطف والتغييب القسري والذبح والاغتيال إلا أن بين كل لحظة ولحظة يقوم مواطن بعمل ما يدل على كرهه لهذه التنظيمات.

فهذه المنظمات الإرهابية في ليبيا لا تحظى بدعم السكان المحليين و تفقده تماماً، فمنذ اللحظة الأولى لظهور هذه التنظيمات أبدى الليبيون تذمرهم ورفضهم واستنكارهم ومقاومتهم لها فرادى وجماعات إلى أن أعلنت الحرب عليهم لتخليص البلاد من شرهم.

عبد السلام سالم إبراهيم صبره مواليد 1998 من مدينة درنة ذنبه أنه يخط العبارات المنادية بالجيش على الجدران، كتابته أرعبتهم وقضت مضاجعهم تم سجنه في معتقلات تنظيم أبوسليم الإرهابي.

يقول :”لأنني أريد جيش وشرطة وأقوم بخط العبارات المؤيدة للجيش على حوائط المدينة ليلا تم القبض علي من قبل تنظيم أبوسليم الإرهابي”.

ويضيف صبره :”لدينا منزل في منطقة الساحل الشرقي خرجت لإيصال والدتي لمنزل جدي وتوجهت بعدها لمنزل عمي المُهجر من درنة والمنزل أقيم فيه وحدي فوجئت بمحاصرة المنزل من قبل أفراد تنظيم أبوسليم الإرهابي”.

ويواصل عبدالسلام :”تم القبض علي ووضعوني في صندوق السيارة و اقتادوني لمعتقل وتعرضت هناك لأبشع أنواع التعذيب لأعترف على الخلايا النائمة في درنة ومن يدعم الجيش”.

ويتابع صبره :”لا يمكنك أن تتصور حجم المعاناة التي عشتها على مدار ثمان وعشرين يوم من الألم والضغط النفسي وبعد أن فقدوا الأمل في الحصول على أي معلومة مني عرضوا علي أن أعمل معهم كمرشد لأرشدهم على كل من يدعم القوات المسلحة أو يزودها بالمعلومات عن حركة وتجمعات الإرهابيين بدرنة”.

ويقول عبدالسلام :”كان لابد أن أجاريهم حتى أخرج ووافقت احتفظوا بهاتفي على أن أعود اليوم التالي لأخبرهم بأي معلومات عن داعمي القوات المسلحة من داخل المدينة لكنني فور خروجي من السجن غادرت درنة”.

ويذكر صبره :”عملت في محطة للوقود في مدينة القبة وواصلت دراستي بالمعهد العالي للحاسوب بمدينة البيضاء وكنت اتكبد عناء السفر والحمد لله تخرجت وتحصلت على المؤهل”.

ويضيف :”عدت إلى درنة بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من التهجير وبعد أن تحررت المدينة من قبضة الجماعات الإرهابية التي جثمت على صدرها لسنوات ونشرت الموت والرعب والخراب والدمار بفضل تضحيات القوات المسلحة”.