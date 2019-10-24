ضبط من فيه .. مداهمة وكر للشعوذة بإدارة أربعة نساء في البيضاء

ضبط من فيه .. مداهمة وكر للشعوذة بإدارة أربعة نساء في البيضاء ضبط العديد من المبررات التي تُستعمل في السحر وصور شباب وبنات

أخبار ليبيا 24 – خاص

ألقى رجال جهاز مكافحة الجريمة فرع البيضاء، القبض على عدد من النساء من الجنسية التشادية يمارسن أعمال السحر والشعوذة .

وألقت قوة جهاز مكافحة الجريمة، القبض على الساحرات الأربعة التشاديات، ومعهم رجل يحمل نفس الجنسية بعد ورود بلاغ عن قيامها بأعمال شعوذة وسحر.

من جهتها، أكدت القوة، أنه تم ضبط العديد من المبررات التي تُستعمل في السحر وصور شباب وبنات مرفقة مع الاسم واسم الأم، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يتعاملون معها لتقوم بسحر بعض الشباب والبنات والعائلات والأطفال أيضا.

ولفتت القوة إلى أن الجانيات يحملونا إثبات هوية مزور ويدعون بأنهم من الجنسية الليبية، وتم فتح محضر تحري واستدلال من قبل وحدة التحريات بالجهاز تمهيدا لإحالتهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية في مدينة البيضاء أقدمت خلال الأيام الماضية على إطلاق حملة ضد السحرة المشعوذين للقضاء على هذه الظاهرة، مناشدة كافة الأهالي بالإبلاغ عن شخص يمتهن هذه الأعمال المشينة .