سلة الأهلي طرابلس تواصل عزف الانتصارات في البطولة العربية وبهذه النتيجة ضمن ممثل ليبيا العبور للدور القادم

أخبار ليبيا 24 – خاص

واصل الأهلي طرابلس عروضه القوية محققا فوزه الثالث في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بعد تفوقه أمس الأربعاء على البريج الفلسطيني بفارق 30 نقطة وبنتيجة 98 – 68 ضمن منافسات المجموعة الثانية للمسابقة المقامة بمدينة سلا المغربية .

وبهذه النتيجة ضمن ممثل ليبيا العبور للدور القادم .

وافتتح الأهلي طرابلس البطولة بفوز على فريق “أسطولي” من الجزائر ونجح في التفوق على الكويت الكويتي في ثاني مبارياته في البطولة .

وسيلتقي الأهلي طرابلس السبت القادم فريق “سلا المغربية ” مستضيف المسابقة في مباراة ستحدد متصدر المجموعة .