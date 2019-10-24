زيادة إنتاج حقل الفارغ إلى ربع مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في نوفمبر

زيادة إنتاج حقل الفارغ إلى ربع مليار قدم مكعب من الغاز يوميا في نوفمبر بدء تجارب تشغيل المرحلة الثانية بحقل الفارغ

أخبار ليبيا24

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس إنها بدأت في تجارب التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من تطوير حقل الفارغ وزيادة إنتاجه ليصل إلى ربع مليار قدم مكعب من الغاز وإنتاج 15 ألف برميل من المكثفات.

وقد بلغ إنتاج حقل الفارغ من المرحلة الأولى 70 مليون قدم مكعب في اليوم.

وأوضحت المؤسسة أنه باستكمال المرحلة الثانية، سترتفع القدرة الإنتاجية للحقل بمقدار 180 مليون قدم مكعب في اليوم في غضون أسبوعين، لتصل الكمية الكلية للغاز المزمع ضخها من حقل الفارغ إلى قرابة 250 مليون قدم مكعب في شهر نوفمبر القادم وإنتاج 15 ألف برميل من المكثفات أيضا.