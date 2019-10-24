روسيا تؤكد دعمها الثابت لوحدة ليبيا السراج يبحث في روسيا مع بوغدانوف الوضع في ليبيا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بحث يوم الأربعاء في سوتشي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة تطور الوضع العسكري والسياسي والإنساني في ليبيا.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الخميس أن روسيا تؤكد من جديد دعمها الثابت لوحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها والقضاء على الإرهاب في البلاد.

وأضافت، أن اللقاء تطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الروسية الليبية.