بالفيديو..الكتيبة “84 مشاة” تنفذ عملية اقتحام لأحد مراصد قوات الوفاق وتغنم آليات وتأسر عدد منهم

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نفذت مفرزة تابعة للكتيبة “84 مشاة ” التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية عملية اقتحام لأحد المراصد التي تتمركز فيها قوات تابعة لحكومة الوفاق في محور الطويشة طرابلس.

وأكد مصدر مطلع أن المفرزة تمكنت من التسلل واقتحام المرصد واستردت عدد 5 آليات مسلحة من مليشيا “القوة الوطنية المتحركة ” وتأسر عدد 4 عناصر منها.

وأوضح المصدرأن العملية كانت مباغتة وبدقة عالية وذلك بوصول تلك المفرزة إلى النقطة المستهدفة لتجد عناصر القوة ” نائمون ” وكأنهم ليسوا في حرب.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية التي أنجزت في 05 أكتوبر الجاري تدل على أن هذه العناصر لاتملك من أبجديات الحروب شيئا إلا الكثافة النارية.

وأظهر الفيديو الذي وثق العملية تسلل بعض جنود الكتيبة إلى المرصد ووصولهم إلى بعض السيارات التي تحمل شعار القوة.

كما أظهر الفيديو تقدم القوة إلى مقر يبدو أنه مبيت لعناصر مليشيا “القوة الوطنية المتحركة” وظهور أحد عناصرها الذي بدت على ملامحه الذهول من رؤية عناصر الكتيبة الذين طالبوا منه السكوت والانبطاح.

ووثق المقطع المرئي وقوع اشتباك فيما يبدو أنه تم اكتشاف وصول واقتحام المفرزة للمرصد مع تكبيرات الجنود، وصولًا إلى قيادة عناصر الكتيبة “84 مشاة” للسيارات التي تم غنمها من القوة.