السيسي: مواجهة الإرهاب أولوية متقدمة لأجندة السلم الأفريقية والدولية

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الجميع عليه أن يتذكر أنّ مواجهة الإرهاب أولوية متقدمة لأجندة السلم والأمن الأفريقية والدولية.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الأفريقية “ومع إدراكنا لصعوبة المعركة وتعقيداتها، تظل المواجهة هي الحل الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته”.

وتابع السيسي أنّ القارة منفتحة على التعاون مع مختلف الشركاء، ونأمل من خلال قمتنا إرساء قواعد التعاون الأفريقي الروسي للسنوات المقبلة، مع التأكيد على أهمية توسيع وفتح آفاق هذه العلاقة لتشمل الجوانب التجارية والصناعية والتجارية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والتي يجب أن تأتي إعمالا لمبدأ الشراكة العادلة بين الدول الأفريقية وروسيا في إطار يضمن المكسب للجميع وملكية الدول الأفريقية لمقدراتها .