ميليت: الصراع الليبي لم يعد لها تأثير بوسائل الإعلام في أوروبا

ميليت: الصراع الليبي لم يعد لها تأثير بوسائل الإعلام في أوروبا واصفًا الصراع الليبي كله مضيعة هائلة للأرواح البريئة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، إن الهجمات التي يشنها المشير خليفة حفتر، على المدنيين بالعاصمة طرابلس، لم يعد لها تأثير في وسائل الإعلام في أوروبا.

ميليت اعتبر ، في تغريدة له على حسابه بتوتير، اليوم الأربعاء، الصراع الليبي كله مضيعة هائلة للأرواح البريئة.

يذكر أن القائد اعلام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر أعلنت في الرابع من أبريل الماضي انطلاق علمية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.