مكافحة الإرهاب بالوفاق تعلن القبض على اثنين من أخطر مهربي البشر مصادرة عدة قوارب كانت تستخدم في تهريب البشر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، القبض على شخصين؛ أحدهما ليبي، والآخر سوداني الجنسية، ويعتبر الأخير من أخطر مهربي البشر في ليبيا.

قوة مكافحة الإرهاب أوضحت ، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تمت خلال عملية مداهمة أوكار الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مصادرة عدة قوارب كانت تستخدم في تهريب البشر.

بالتنسيق مع مكتب النائب العام قامت القوات الخاصة بقوة مكافحة الإرهاب في عملية نوعية بمداهمة أوكار للهجرة غير الشرعية،… Posted by ‎قوة مكافحة الإرهاب C.T.F‎ on Wednesday, October 23, 2019

وكانت قوة مكافحة الإرهاب، أعلنت القبض على عنصر من تنظيم داعش في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، بسرت بعد تتبعه منذ ورود معلومات تفيد بأنه دخل المدينة، التي فر منها في السابق بعد تحريرها من هذا التنظيم.

وذكرت في بيان، أنه تم إعداد كمين محكم بالتعاون مع قوة حماية وتأمين سرت، ونفذت عملية القبض بنجاح، وتم إحالته للنيابة العامة.

وأشارت أيضا، إلى القبض على عنصرين من تجار عصابات تهريب البشر والهجرة غير شرعية، وهم يحملون الجنسية السودانية بالتنسيق مع النيابة العامة، حيث كانوا يتحركون بين طرابلس والخمس ومصراتة لغرض تهريب البشر لأوروبا، حيث تم تتبعهم والقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.