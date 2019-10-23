قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتونس

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أدى الرئيس التونسي المنتخب حديثًا اليوم الأربعاء اليمين الدستورية بعد فوز كاسح هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن يتسلم قيس سعيد في وقت لاحق من اليوم مهامه خلال مراسم التسليم مع الرئيس المؤقت محمد الناصر بقصر قرطاج الرئاسي.

وحضر أداء اليمين الدستورية نواب الشعب وأعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس وشخصيات سياسية.

قال سعيد، عقب أداء اليمين الدستورية “لا تسامح في إهدار مليم واحد من عرق أبناء شعبنا. ليتذكر الجميع شهداء الثورة الذين ماتوا وهم يناهضون الفساد”.

وتعهد سعيد بحماية كل الحريات، مشيرًا إلى أنها أبرز مكسب لتونس بعد الثورة.