قزيط : حكومة الوفاق ينخرها الفساد والبعثة الأممية “تائهة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، بلقاسم قزيط، إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ينخرها الفساد حتى العظم، موضحًا أنها وفرت الكثير من المبررات والذرائع للهجوم على طرابلس.

وأضاف في تصريحات لموقع “المختار العربي”، إن حقيقة معارضته للهجوم على طرابلس هي رفض منطق القوة والاحتكام للسلاح بين أبناء البلد الواحد، موكدًا أن حكومة الوفاق سببًا أساسيًا في الأزمة.

وفيما يخص اجتماع أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، بالقاهرة، قال قزيط: “سننظر بإيجابية أكثر للقاء النواب في القاهرة إذا أدانوا الهجوم على طرابلس، ورفضوا الاقتتال بين الإخوة”، مؤكدًا أن مجلس النواب قتل نفسه بتأييد الحرب على طرابلس.

وواصل: “لكن أبواب التواصل من الممكن فتحها مجددًا، إذا طوروا مواقفهم ورفضوا حرب الإخوة بدلاً من المحاولات الرعناء لشرعتنها”.

وكشف عضو مجلس الدولة الاستشاري، أنه عندما يكون هناك خلاف في وجهات النظر بين الدول الخمسة دائمة العضوية في الأمم المتحدة، تكون البعثة الأممية “تائهة”، متهمًا إياها بأنها خاضعة تماما لنفوذ الدول الكبرى.

قزيط اختتم أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لم يكن على مستوى المسؤولية، مبينًا أنه من المناسب في هذه المرحلة منح دور للاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أنه يطمح في لعب دور في القضية الليبية، وأنه أكثر تحررًا من نفوذ الدول الكبرى عن البعثة.