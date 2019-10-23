صيانة حقل مسلة تنجح في تشغيل مضخات متوقفة منذ أكثر من عشرين عامًا

صيانة حقل مسلة تنجح في تشغيل مضخات متوقفة منذ أكثر من عشرين عامًا صيانة مضخات ضخمة لتنقية المياه بسواعد ليبية

أخبار ليبيا 24 -خاصّ

نجح قسم الصيانة بحقل مسلة النفطي في إصلاح مضخات متوقفة منذ 23 عاماً، وذلك للاستفادة منها تصريف المياه المصاحبة.

وانتهت منسقة الصيانة بحقل مسلة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط بأيادي وطنية من صيانة مضخات (RUHPUMPEN) نوع (IP-928) والمتوقفة عن العمل منذ عام (1996) والتي كانت ضمن مشروع قديم لتنقية المياه.

وجرى إصلاح وتوصيل الكهرباء وإعادة أنظمة الحماية والتحكم والتشغيل لهذه المضخات عن طريق المهندس أيوب الوسيع منسق الصيانة، والمهندس، أحمد بوشيحة من وحدة الصيانة الكهربائية بالحقل، وذلك بالتعاون مع وحدات منسقة الصيانة المختلفة (وحدة صيانة الأنابيب، وحدة الصيانة الميكانيكية، وحدة صيانة الآلات الدقيقة) وبالتنسيق مع المهندس محمد البوسيفي التابع لقسم التشغيل بمنسقة العمليات، وتحت إشراف وحدة السلامة.

وسيتم الاستفادة من هذه المضخات في تصريف المياه المنزوعة من الزيت الخام، وحقنها في المكان المناسب للتخلص من التلوث الإشعاعي المصاحب، ويتم التخلص كذلك من أخذ مساحات كبيرة لتصريف المياه.

يشار إلى هذه العملية تمت بعد الدعم والتشجيع من إدارة العمليات والصيانة متمثلةً في المهندس فرج المشاي عضو لجنة الإدارة، والمهندس يوسف مريمي مدير إدارة الصيانة، والمهندس سالم بورقيعة مدير إدارة العمليات.

وتعتمد إدارة شركة الخليج على العنصر الوطني وتقوم بتدريبه وتطويره والاعتماد عليه في صيانة وتشغيل المعدات في كل المواقع التابعة للشركة.