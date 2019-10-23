تخصص أكثر من مليوني دينار لدعم الزواج في عدد من البلديات بالمؤقتة

تخصص أكثر من مليوني دينار لدعم الزواج في عدد من البلديات بالمؤقتة خصم المبلغ من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة

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أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم “808” لسنة 2019 الذي يقضي بالسماح لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ وقدره 1.300.000 دينار لصندوق دعم الزواج لغرض إقامة عرس جماعي لعدد 130 حالة زواج ببلدية الرجبان .

وذكر القرار أنه سيتم خصم المبلغ من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.

كم أصدرت الحكومة المؤقتة القرار رقم “807” لسنة 2019 القاضي بالسماح لوزارة المالية بتسييل مبلغ مالي وقدره 1.000.000 لصندوق دعم الزواج لغرض إقامة عرس جماعي لعدد 100 حالة زواج ببلديات جالو وأوجلة واجخرة وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لسنة 2019 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح السارية.