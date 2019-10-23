بعد القبض عليهم لساعات .. داخلي بنغازي يحتجز موظفين بشركة ليبيانا على خلفية تعاملهم مع الإدارة بطرابلس

بعد القبض عليهم لساعات .. داخلي بنغازي يحتجز موظفين بشركة ليبيانا على خلفية تعاملهم مع الإدارة بطرابلس هذا الانفصال سيهدد مصالح الموظفين والمواطنين في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر في الإدارة العامة بشركة ليبيانا في طرابلس بأن دورية من الأمن الداخلي التابع للحكومة المؤقتة احتجزت أمس الإثنين على ثلاثة موظفين بشركة ليبيانا في بنغازي.

المصدر أضاف أن قوات الأمن الداخلي أطلقت سراح المحتجزين بعد التحقيق معهم، ولم يفصح عن تفاصيل التحقيق .

وأشار إلى أن الموظفين احتجزوا على خلفية بدئهم في العمل لتسليم إدارة فرع ليبيانا لمدير الفرع المكلف من قبل المدير العام لشركة ليبيانا في طرابلس .

وأوضح أن المدير السابق لفرع ليبيانا “سالم الدرسي” كلف في سبتمبر الماضي من قبل رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” كرئيس لهيئة الاتصالات التابعة للحكومة .

وأشار المصدر إلى أن “الدرسي” بعد تعيينه رئيسا لهيئة الاتصالات قام بتكليف أخيه “يوسف عبدالله” رئيسا لفرع المنطقة الشرقية بشركة ليبيانا، بينما كلف المدير العام للشركة المهندس “أسامة الخفيفي” مديرًا للفرع.

وأضاف المصدر أن “سالم الدرسي” رئيس هيئة الاتصالات بالمؤقتة، رد على قرار المدير العام بتكليف لجنة تسييرية برئاسة أخيه “يوسف”، في أول قرار رسمي بعد استلام منصبه، وأرسلت دوريات تابعة للأمن الداخلي الذي يقوده “خليفة حسني” للقبض على ثلاثة موظفين مكلفين من المدير العام في لجنة التسليم للمدير الجديد “أسامة الخفيفي” .

المصدر قال إنه ليس من صلاحيات رئيس هيئة الاتصالات تكليف مدير الفرع بل تشكيل مجالس الإدارة فقط، بحسب القانون.

وأوضح المصدر مطلع في شركة ليبيانا أن هذا الانفصال سيهدد مصالح الموظفين والمواطنين، في شرق ليبيا لاسيما وأنه سيتسبب في عرقلة تسليم الرواتب، وكروت شحن الدفع المسبق إلى الفرع في شرق ليبيا نظرا لانفصال الفرع عن الإدارة الرئيسية.

الجدير بالذكر أن شركة ليبيانا هي إحدى الشركات التي تقدم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في مختلف مناطق ليبيا، وبدأت الشركة عملها في 2004، وقامت بتقديم خدمات خط هاتف الجيل الثالث في عام 2006 كأول مزود للخدمة في شمال أفريقيا، ويزيد عدد مستخدمي الشركة في ليبيا عن 6 ملايين و200 ألف مشترك بحسب موقعها الرسمي.