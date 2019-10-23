اليونيسف: الأطفال يدفعون الثمن مع استمرار العنف في ليبيا وقوع خسائر فادحة بين الأطفال في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إن الأطفال في ليبيا يدفعون الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد، مشيرة إلى وقوع خسائر فادحة بين الأطفال في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “تيد شيبان” الأطفال ليسوا هدفا، يجب حمايتهم في جميع الأوقات أينما كانوا، ويجب على جميع أطراف النزاع الامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية بما في ذلك منازل الناس والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية، حسبما نقلت عنه المنظمة في بيان.

وتحدثت اليونيسف عن “تقارير تفيد بمقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم”. ونوهت بأنه “قبل ذلك بيوم قتٍل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله، وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة”.

وفي تقرير منفصل، اشتكت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، من النقص الكبير في تمويل البرامج الإنسانية المنقذة للأرواح في أنحاء العالم.

وأوضحت المنظمة أنها في ليبيا لن تتمكن من توفير خدمات الحد من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل، ولم تتحصل على التمويل المستعجل الذي يُقدّر بقيمة 540,000 دولار.

وأوضحت ” في ليبيا، لن تتمكن اليونيسف من توفير خدمات الحد من أخطار الألغام الأرضية لـ 50,000 طفل دون الحصول على تمويل مستعجل بقيمة 540,000 دولار.”

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنرييتا فور، بقولها يعاني ملايين الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء العالم من التبعات الفادحة للأزمات الإنسانية التي تزداد تعقيداً باطراد. ومن دون الموارد الإضافية، لن يتمكن هؤلاء الأطفال من التوجه إلى المدارس أو تلقّي التحصين أو الحصول على تغذية كافية أو حماية من العنف والإساءات .

ودعت المديرة التنفيذية، في حديثها إلى دعم إضافي من المانحين للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأكثر أساسية للأطفال.

وحول الأوضاع الإنسانية الطارئة، كشفت اليونيسيف، أنها تواجه أكبر الفجوات التمويلية، وتتضمن باكستان بنسبة 83 في المائة من النقص التي تحتاج له، والكاميرون بنسبة 80 في المائة وبوركينا فاسو 76 في المائة، وفنزويلا 73 في المائة.

وأكدت اليونيسيف، أن الأوضاع الطارئة، واسعة النطاق، فهي في وسوريا واليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنغلايش، التي تعبتر منقوصة التمويل إلى حد كبير.

واستلمت المنظمة حتى الآن 54 في المائة من مجموع 4.16 بلايين دولار، لتلبية الاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والتغذية، ولأجل حماية 41 مليون طفل في 59 بلدا في خلال هذا العام.

وأضافت أن الفجوة التمويلية تصل إلى 46 في المائة من التمويل المطلوب، مع دخول الربع الاخير من العام الحالي.