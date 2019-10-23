المحامي ضو المنصوري يرد على خطاب وزير تعليم الوفاق

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أكد المحامي وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري عون، أن خطاب وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، الموجه لمراقبي التعليم بعدد من البلديات يتضمن خرقا للمادة (7) من الإعلان الدستوري التي تكفل (حقوق الإنسان وحرياته الأساسية) كما أنه مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ليبيا ومنها الحق في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

وقال عون، إن النص القانوني الذي أشار إليه وزير التعليم لا يجد له محلا لتطبيقه؛ فعديد المدارس مقفلة بسبب الحرب الدائرة في محيطها أو عدم قدرة المعلمين والمعلمات للوصول إليها، فما بالك الطلاب.

ووجه وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الدكتور عثمان عبدالجليل خطابًا تحذيريًا لعدد من مدراء مكاتب التعليم ومدراء المدارس بإحالة أسمائهم إلى النائب مالم يعدلوا عن الاعتصام.

وشدد عبدالجليل على أن هذا الخطاب هو إنذار نهائي ومن لم يتقيد سيوقف عن العمل وتحال أسمائهم إلى مكتب النائب العام لتحقيق أحكام مادة الجريمة من قانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.

وحذّر عبدالجليل من أن وزارة التعليم لن تتهاون مع كل من يحاول العبث بمستقبل الطلبة.