“الاتحاد” المصري يؤكد تغيير ملعب مباراة النصر مع “برولين” الأوغندي

“الاتحاد” المصري يؤكد تغيير ملعب مباراة النصر مع “برولين” الأوغندي وكانت إدارة النصر قد طلبت إقامة المباراة على ستاد الإسكندرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، في خطاب موجه إلى إدارة نادي النصر، يفيد بنقل مباراته في ذهاب دور الـ “32” مكرر بكأس الكونفيدرالية الأفريقية أمام برولين الأوغندي إلى ستاد برج العرب بدلا من ملعب الإسكندرية .

وتقرر إقامة المباراة في السابعة مساء بتوقيت مصر الأحد المقبل الموافق للسابع والعشرين من أكتوبر الجاري .

وكانت إدارة النصر قد طلبت إقامة المباراة على ستاد الإسكندرية، وقامت إدارة الملعب بالموافقة على الأمر، إلا أن الأمن المصري قام بنقل اللقاء.

وخاطب اتحاد الكرة المصري، ممثل ليبيا بشأن سرعة الحضور إلى الإسكندرية، لإنهاء كافة التفاصيل المالية مع إدارة ملعب برج العرب.