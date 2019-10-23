اجتماع ليبي مصري في القاهرة لبحث التبادل التجاري بين البلدين

اجتماع ليبي مصري في القاهرة لبحث التبادل التجاري بين البلدين

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا إدريس عمران ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية عادل ناصر التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع أمس الثلاثاء في القاهرة على زيارة عدد من رجال الأعمال الليبيين منتصف الشهر المقبل العاصمة المصرية بدعوة من الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة والاتحاد المصري.

وتهدف الزيارة زيادة وتنشيط اقتصاد البلدين ومشاركة الشركات المصرية فى إعادة إعمار ليبيا بعد تحريرها بالكامل من العصابات الإرهابية.

واتفق الطرفان على إقامة معرض للمنتجات المصرية فى مدينة طبرق قبل نهاية العام الجاري لإتاحة الفرصة للشركات الليبية ورجال الأعمال على التعرف والاطلاع على منتجات المصانع المصرية .