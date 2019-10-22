نجاح أكثر من 1000 عملية قسطرة بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي أن عدد عمليات القسطرة القلبية التي أجريت في المركز لعام 2019 بلغت 1000 عملية.

وأوضحت إدارة مركز طبرق الطبي أن الحالات كانت من مختلف مدن ليبيا و بكافة أنواعها الاستكشافية والعلاجية.

وأثنت الإدارة على طاقم قسم القسطرة و الأطباء الزوار و على رأسهم الدكتور عبدالهادي الكاديكي والدكتور خالد اللافي والدكتور إدريس البشاري.

وأشارت إدارة المركز إلى أنه كان لوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة و للإمداد الطبي طرابلس الدور الكبير في نجاح هذه العمليات الجراحية.

وأكدت أنه ما زال العمل مستمرا حتى نهاية العام ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 1300 حالة مع نهاية العام.

يشار إلى أن مركز طبرق الطبي قد نجح في زراعة القواقع لعدد كبير من المرضى كذلك تركيب مفاصل صناعية.

ويشهد مركز طبرق الطبي وصول عدد حضانات أطفال صناعة أمريكية وعدد 5 أجهزة تخدير وجهاز تصوير مقطعي وتركيب مصاعد جديدة .