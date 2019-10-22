حملة لإزالة العوائق عن أرصفة الطرق بطبرق الحرس البلدي بطبرق يزيل العديد من البضائع المعروضة على الأرصفة

أخبار ليبيا24-خاصّ

شرع جهاز الحرس البلدي طبرق في إزالة كل المعوقات والعراقيل من على أرصفة المشاة داخل المدينة.

وقال عميد صالح حمد رئيس جهاز الحرس البلدي بطبرق إن أعمال الإزالة جاءت بناء على التعليمات العاجلة من رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية ومتابعة عضو المجلس هاشم أمصادف.

وأضاف، أن الحملة انطلقت على المحلات الخاصة ببيع حديد التسليح وعلى معارض السيارات بعد إنذارهم الأسبوع الماضي.

وأفاد أن بيع حديد التسليح على أرصفة المشاة وعلى الطريق العام تسبب في حدوث تلوث وإعاقة للمارة، وكذلك معارض السيارات الذين يستغلون الأرصفة لعرض السيارات للبيع.

وأكد صالح أن تمت إزالة العديد من البضائع المعروضة من على الأرصفة بشكل مخالف للقانون العام.

كما أكد أن الحملة مستمرة في إزالة كل العوائق حتى يتم تنظيف المدينة وإظهارها بالشكل اللائق والمطلوب.