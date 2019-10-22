جلسة حوارية في سبها حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

جلسة حوارية في سبها حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

أخبار ليبيا24- خاص

أقيمت جلسة حوارية في سبها حول خطاب الكراهية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؛ والتي نظمتها منظمة زلاف للتنمية والإعلام.

وشارك في الجلسة الحوارية التي أقيمت أمس الإثنين عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، وعدد من مدراء المؤسسات الإعلامية بالمدينة؛ ولفيف من الصحفيين ومنتجي المحتوى المحليين.

وقال عضو منظمة زلاف للتنمية والإعلام بسبها محمد الأنصاري لـ”أخبار ليبيا24″ إن الجلسة جاءت لمناقشة أبعاد وآثار خطاب الكراهية على التركيبة المجتمعية داخل المنطقة.

وأوضح الأنصاري أن النقاش تمحور حول مواضيع مهمة تتعلق بهذا الخطاب، منها تأثير خطاب الكراهية على الأزمة الليبية؛ وكيفية التخفيف من حدة الخطاب؛ والآثار القانونية المترتبة عنه.

وأضاف عضو المنظمة أن الجلسة تهدف للخروج بتوصيات يقع تقديمها للجهات المعنية؛ والتي يمكنها أن تفتتح نقاشات وحوارات موسعة حول ذات الخطاب وسبل محاربته.