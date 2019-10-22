المسماري: سلاح الجو نفذ ضربات جوية على أهداف في الشق العسكري من مطار معيتيقة

المسماري: سلاح الجو نفذ ضربات جوية على أهداف في الشق العسكري من مطار معيتيقة

أخبار ليبيا24

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن سلاح الجو نفذ ضربات جوية على مخازن ودشم للطائرات المسيرة المستخدمة من قبل قوات الوفاق.

وأوضح المسماري أن الضربات الجوية استهدفت دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة كانت تستخدم من قبل قوات الوفاق لتخزين معدات و صواريخ طائرات مسيرة تركية.

وأضاف الناطق الرسمي أنه نجم عن هذه الغارات الجوية عدة انفجارات هائلة نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزنة في هذه الدشم.

ولفت المسماري إلى أن هذه الضربات الجوية كانت نتيجة لعمل مضني لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

وحذر الناطق الرسمي أي جماعة أو مليشيا مسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين.

وأكد الناطق الرسمي أن جميع التراب الليبي تحت سيطرتها ومراقبتها، وسيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان.

وبين المسماري أن سلاح الجو قام بتنفيذ هذه الضربات بدقة متناهية، وأنها اصابت أهدافها دون التأثير على أي منشآت أو مرافق مدنية، مؤكدًا عودة جميع الطائرات سالمة للقواعد التي أقلعت منها بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح.